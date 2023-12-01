مهما اختلف نوع العطر ومستوى رقيه وسعره بين فئات العطور ستجد نسبة من الكحول موجودة فيه لذلك يعتبر الكحول مكون اساسي داخل العطور ويعود سبب وضع الكحول مع العطور بجميع فئاتها، أن إستخدام الكحول يساعد في العطر على تكسير مكونات العطور من خلال دمج الزيوت و منتجات النكهة معًا، كما أنه قابل للتبخر على الفور تقريبًا مما يجعله قاعدة مثالية للعطور.



كما يساعد الكحول على نشر رائحة العطر، ومكونات العطور تصنع بعضها من مواد طبيعية مئة بالمئة، وبعضها الآخر يصنع من خليط من المواد الكيماوية، والمواد الطبيعية، إضافة لبعض المواد المثبتة للون، أو الرائحة، كم أن عدد المواد الكيميائية الموجودة في العطور، وعادة ما يمثل مصطلح "العطر" أو "العطر" الموجود في قائمة مكونات مستحضرات التجميل مزيجًا معقدًا من عشرات المواد الكيميائية.

ويتم استخدام حوالي 3000 مادة كيميائية كعطور. يعد العطر عنصرًا واضحًا في العطور والكولونيا ومزيلات العرق، ولكنه يستخدم في كل أنواع منتجات العناية الشخصية تقريبًا وتعريف العطور الصيفية والشتوية وتختلف العطور بشكل كبير بين الصيف والشتاء، فعادة ما تكون العطور الصيفية خفيفة ومنعشة وتحتوي على رائحة الحمضيات، بينما تكون العطور الشتوية ثقيلة ودافئة وتحتوي على روائح خشبية.

وللحافظ على ثبات العطر، يستخدم العطر بعد الاستحمام عندما تكون بشرتك رطبة، يوضع العطر على النقاط النابضة مثل الرقبة والمعصمين، لا تفرك العطر بعد وضعه لأن هذا يمكن أن يكسر الروائح العطرية، انا العنصر الذي يجعل العطر يدوم لفترة أطول تتم إضافة المثبتات لمنع مكونات العطر الأكثر تقلبًا من التبخر بسرعة كبيرة، والمثبتات الطبيعية هي الراتنجات (البنزوين، اللابدانوم، المر، اللبانوم، الستوراكس، بلسم تولو) وتحتوي معظم العطور على مكونات عليا ووسط وقاعدة.

ويرش العطر على اماكن النبض للاستفادة منها والأمر له أصول علمية وطبية، فوضعها فى تلك المناطق يسمح للرائحة بالخلط بشكل طبيعي مع كيمياء الجسم، ومع ارتفاع حرارة الجسم خلال ساعات النهار أو العمل سيتم تنشيط الرائحة وإطلاقها وتظل رائحة الجسم منعشة وجيده بالرغم من التعرق وارتفاع درجة حرارة الجو.

وتعريف العطور الصيفية والشتوية تختلف العطور بشكل كبير بين الصيف والشتاء، فعادة ما تكون العطور الصيفية خفيفة ومنعشة وتحتوي على رائحة الحمضيات، بينما تكون العطور الشتوية ثقيلة ودافئة وتحتوي على روائح خشبية.