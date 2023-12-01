عمال صان مصر يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالخارج

حرص العاملون بشركة صان مصر ببغداد بالعراق على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتوجه العاملون بالمشروعات الجارية ببغداد بالعراق إلى مقر اللجنة التى جهزتها الهيئة العليا للانتخابات بالخارج للادلاء بإصواتهم.

ودعا محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ،ابناء الجالية المصرية في جميع الدول، الذهاب لصناديق الاقتراع ، حتي تصل رسالة قوية للعالم أجمع أن أبناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج ، حريصون على المصالح العليا للوطن .

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، علي ثقته التامة أن المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حب الوطن.

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