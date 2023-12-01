ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سيدة لقيامها بالنصب على المواطنين في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدرسة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة) بتلقيها اتصال من سيدة ادعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الإستهلاكية وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتمانى لحسابها بالشركة المشار إليها ، وإستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة وإستخدمته فى عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكترونى من حساب المبلغة.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (عاطلة – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (3 هواتف محمولة "أحدهم المستخدم فى ارتكاب الواقعة" – بطاقتى دفع إلكترونى بإسم المتهمة – دفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الإستهلاكية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدرسة بالجيزة الحد الإئتمانى لحسابها الجيزة