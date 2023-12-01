850 زائرا لمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور (صور)

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من شركات السياحة والجامعات والمدارس، للمشاركة بفعاليات تصوير ومراقبة الطيور BirdSaid 2023، والذي أنطلقت أمس الخميس.

بالصور.. 850 زائر لمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور

استقبلت محمية أشتوم الجميل 7 رحلات سياحية من شركات السياحة وطلاب الجامعات والمدارس بإجمالي 850 زائر، قاموا بجولة بحرية ببحيرة المنزلة كما قاموا بزيارة لمبنى محمية أشتوم الجميل.

أشار محمد أبو الدهب، مكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، إلى أن التفاعل والإقبال الكثيف من شركات السياحة لتنظيم رحلات لزيارة بحيرتي المنزلة والفلامنجو للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة لمدة أسبوع طوال فترة الفعاليات، يدل على السير على الطريق الصحيح كما هو مستهدف من إقامة الفعاليات من إضافة نمط سياحي جديد للمنتج السياحي لبورسعيد، والخروج من نمط سياحة اليوم الواحد، لأنماط سياحية متنوعة تزيد من حجم السياحة الوافدة لبورسعيد، وتضعها على خريطة السياحة الدولية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل، إن المحمية استقبلت في اليوم الأول 150 زائر واليوم 600 زائر من الرحلات السياحية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو مؤشر جيد للتفاعل مع فعاليات الحدث، وأن المحمية تفتح أبوابها ولمدة أسبوع مجانا لاستقبال ضيوف الفعاليات.

أكد المهندس مجدي زاهر، مدير عام الإدارة من المتكاملة لبحيرة المنزلة، أن الإدارة وفرا عدد من اللنشات لتنظيم جولات بحرية مجانية لضيوف الفعاليات، وفقا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي وجه بتوفير كل الدعم لإنجاح الحدث.

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