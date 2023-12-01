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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة 11 شخصا جراء قصف روسي لخيرسون 91 مرة

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /الجمعة/، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 91 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة، في بيان، إن روسيا قصفت خيرسون بـ528 قذيفة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.. مشيراإلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.

خيرسون روسيا أوكرانيا