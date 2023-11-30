مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق: حماس حصلت على الشرعية عالميا بعد اتفاق تبادل الأسرى.. فيديو

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إن العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ضمن سلسلة من مخطط تسعى إسرائيل له لتحقيقه، مشيرا إلى أن العملية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر، أوقفت الكثير من المخططات التي كانت تحاك بالمنطقة العربية وليس فلسطين فقط.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لها العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية على المنطقة، مبينا أن عملية السابع من أكتوبر استطاعت أن تحدث تغييرا استراتيجيا في جميع الدول.

ولفت إلى أن حماس حصلت على الشرعية عالميا بعد العدوان الإسرائيلي والتصدي له، بعد عملية طوفان الأقصى، وما يثبت ذلك هو اتفاق صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتفاوض مع القيادي السنوار، قائد حركة حماس، وهو اعتراف شرعي بحركة حماس رغما عن إسرائيل.

وأوضح، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن عملية طوفان الأقصى أثبتت الفشل الاستخباري لدي إسرائيل.

