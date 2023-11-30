الكرملين ينتقد بلغاريا لمنعها تحليق طائرة روسية فوق أجوائها

انتقد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف منع بلغاريا تحليق طائرة تقل وفد وزارة الخارجية الروسية فوق أجوائها.. وقال" ندعو بلغاريا إلى ضرورة التحلي بالرصانة عند اتخاذ القرارات بعد منعها تحليق طائرة تقل وفد وزارة الخارجية الروسية من العبور فوق أجوائها".

وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم /الخميس/، تعليقا على منع تحليق طائرة الوفد المتجهة إلى مقدونيا الشمالية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - "بالطبع لا يمكن تفسير مثل هذا التصرفات للسلطات البلغارية بأي شيء، ولكنه أمر سخيف تماما".