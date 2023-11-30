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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توجيه سيارات محملة بالسكر لتوزيعها على 3 أحياء بالإسكندرية

سيارات متنقلة لبيع
سيارات متنقلة لبيع السكر في أحياء الإسكندرية
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وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 3 سيارات نقل محملة كل سيارة 5 أطنان سكر، لتوزيعها على المواطنين بسعر 27 جنيها، تفعيلا لمبادرة دولة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق.

تم توجيه السيارات لعدد من الأحياء ومنها حى شرق (عزبة القلعة وسيدى جابر الشيخ)، حى غرب (بشاير الخير)، جهاز ومدينة برج العرب الجديدة (الحى الثامن)، لتوجيهها من خلال رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا والتى تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف مدراء إدارات التموين والأحياء والشرطة.

وقد لاقى هذا العمل استحسان ورضاء تام من المواطنين لدعم الدولة المستمر والوصول إلى المناطق الأكثر ازدحام توفيرا للسلع الأساسية تحقيقا للأمن الغذائى.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

اللواء محمد الشريف المهندس أحمد ابراهيم برج العرب الجديدة بشاير الخير على المصيلحى وزير التموين وزارة التموين و التجارة الداخلية حي شرق حى غرب المناطق الأكثر احتياجا