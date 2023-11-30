جامعة الفيوم تستضيف الشيخ رمضان عبد المعز في ندوة "همسة أمل"

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات ندوة (همسة أمل) التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسرة طلاب من أجل مصر.

بحضورالدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، وطارق الجندي مدير تحرير قناة dmc الفضائية، وذلك اليوم الخميس بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

في مستهل كلمته رحب الدكتور ياسر مجدي حتاته بالشيخ رمضان عبد المعز في رحاب جامعة الفيوم، مؤكدًا الدور العظيم الذي يقوم به رجال الدين في نشر التوعية والوعظ والإرشاد لأبنائنا طلاب الجامعة.

كما أعرب عن أمانيه أن تحقق الندوة أهدافها، موجهًا الطلاب إلى الاستفادة القصوى من الندوة التي تدعو إلى التفاؤل والأمل في مختلف نواحي الحياة.

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن قطاع شئون التعليم والطلاب يحرص دائمًا على دعم الطلاب بكافة الإمكانات، من خلال عقد الندوات التثقيفية في كافة المجالات.

وأشار إلى أن ديننا الإسلامي يدعونا دائمًا إلى الاستمرار في السعي لتحقيق النجاحات والإنجازات في حياتنا العلمية والعملية، حتى نستطيع الوصول إلى أهدافنا وتحقيق آمالنا وأحلامنا.

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز أن المؤمن لا يعيش بدون أمل، مسترشدًا ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعددة.

كما أوضح أن الإيمان بالله يدعو بطريقة مباشرة إلى التفاؤل وعدم الاستسلام في كافة مناحي الحياة، وذلك من خلال التوكل على الله في كل أفعالنا، مناشدا الطلاب بالبعد نهائيًا عن التشاؤم، وأصدقاء السوء الذين يبثون الطاقة السلبية واليأس في كل من حولهم.

كما قدَّم عددًا من النصائح للطلاب تتلخص في ضرورة ربط التفاؤل بالخالق سبحانه وتعالى، ذاكرًا العديد من قصص الأنبياء والصحابة التي تدعو إلى الأمل والتفاؤل الذي نستمده من الله عز وجل القادر على حل جميع مشاكلنا، ولذلك يجب علينا أن نتسلح بقوة الإيمان والصبر على الابتلاءات التي تعد إختبارات إلهية للبشر.

وعلى هامش الندوة تم فتح باب النقاش وقام بعض الطلاب بتوجيه الأسئلة والاستفسارات للشيخ رمضان عبد المعز.

وفي ختام الندوة قام الدكتور ياسر مجدي حتاته بتكريم الشيخ رمضان عبد المعز، وإهدائه درع جامعة الفيوم.

0fe15cb7-d8fb-428f-889a-c04f11cf03a8

4cffee7d-4898-4929-916a-000a5273eab2

08bf257c-413d-4751-b168-f40b752fa9ce

ccd1b9d3-978f-4a1c-b166-90f7dfc86066