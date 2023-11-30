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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنظيم 8 آلاف زيارة منزلية للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة"

داخل قرى ونجوع إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة بقري حياة كريمة بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم 8 آلاف زيارة منزلية استهدفت توعية حوالى  51 ألف و150 سيدة وطفل ورجل من الأهالى القرى والنجوع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ، موجهاً بضرورة توفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين  الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى والمساهمة فى تحسين جودة الحياة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .
جاء ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية  (حياة كريمة) .

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه تحت رعاية محافظ أسوان يتم إستكمال الزيارات المنزلية والندوات التوعوية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " .

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى رفع التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية، بجانب تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الإنتماء والولاء ، وحماية إستقرار الوطن وسلامة أراضيه ، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة .

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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- حملة طرق الأبواب بلدى أمانة المجلس القومي للمرأة أخبار محافظة أسوان