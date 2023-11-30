تنظيم 8 آلاف زيارة منزلية للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة"

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم 8 آلاف زيارة منزلية استهدفت توعية حوالى 51 ألف و150 سيدة وطفل ورجل من الأهالى القرى والنجوع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ، موجهاً بضرورة توفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى والمساهمة فى تحسين جودة الحياة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة .

جاء ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه تحت رعاية محافظ أسوان يتم إستكمال الزيارات المنزلية والندوات التوعوية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " .

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى رفع التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية، بجانب تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الإنتماء والولاء ، وحماية إستقرار الوطن وسلامة أراضيه ، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة .

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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