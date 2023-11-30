يناير المقبل.. طرح فيلم "عادل مش عادل" بدور العرض

قررت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" عرضه في شهر يناير بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية، إنتاج عز غنيم و هيثم حسن، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن تعاونا في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.