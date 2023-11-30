بالصور.. "بوليت" تصل ميناء بورسعيد السياحي وعلى متنها جنسيات مختلفة

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الخميس، السفينة السياحية بوليت BOLETTE القادمة من ميناء الإسكندرية ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها جنسيات مختلفة أكثرهم بريطانيون.

ومن المقرر أن تغادر السفينة متجهة لميناء شرم الشيخ، وسيجرى عمل جولات حرة ببورسعيد لأفراد الطاقم وبعض الركاب.

وتحمل الباخرة السياحية BOLETTE جنسية "باهامس" بطول 238 متر وعرض 32 متر وغاطس 7,20متر وحمولة كلية 62735.

وأعدت محافظة بورسعيد برنامج ترفيهية للسياح وعدد من الفقرات الفنية التي تفاعل معاها السائحين ورواد ساحة مصر من أبناء المحافظة والمحافظات الاخري، وأنهيت كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة.