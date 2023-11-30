الكونجرس يؤكد انتظار استجواب نجل بايدن أمام مجلس النواب

أعلن عضو الكونجرس الأمريكي جيم جوردان نيّة مجلس النواب عقد جلسة استجواب لنجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، وعلى الأرجح عقد جلسات استماع مفتوحة وبمشاركته، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يشار إلى أنه تجري في الوقت الحالي تحقيقات داخل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الكونغرس، من أجل إثبات تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم تداولوا اسمه في جميع أنحاء العالم.

وقال جوردان الجمهوري الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب، خلال مؤتمر صحفي: "سيكون هانتر بايدن معنا للاستجواب، وبصراحة، أعتقد أنه سيكون من أجل جلسات استماع مفتوحة".

هذا ويصر الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه لم يكن على علم بالتعاملات التجارية لأقاربه في الخارج.

ويوم أمس، أبدى هانتر بايدن استعداده للإدلاء بشهادته في قضية عزل والده من منصب رئاسة البلاد، في جلسة استماع عامة في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي.

وبحسب محامي هانتر بايدن، فإن الطبيعة العامة لجلسات الاستماع ستجعل العملية أكثر شفافية، وذكر في رسالة له: "ستمنع جلسات الاستماع العامة التسريبات الانتقائية والتلاعب بالنصوص والتلاعب بالأدلة المادية والتصريحات الأحادية الجانب في الصحافة".