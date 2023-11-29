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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في قطاع غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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يشهد مجلس الأمن الدولي بعد قليل جلسة خاصة بالوضع في قطاع غزة، برئاسة وزير الخارجية الصيني، وفق ما ذكرته وكالة سكاي نيوز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين: «الصين تأمل أنه من خلال رئاسة هذا الاجتماع يمكننا القيام بدورنا للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار».

وأعربت الصين الأسبوع الماضي عن ارتياحها لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» التي دخلت الإثنين يومها الرابع والأخير وأتاحت أطلاق سراح عشرات المحتجزين في غزة و117 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل.وتؤيد الصين حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ودعا الرئيس شي جينبينغ إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لوقف الحرب في قطاع غزة.

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