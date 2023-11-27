79 مليون دولار حصيلة "Napoleon" في 5 أيام

تمكن فيلم السيرة الذاتية “Napoleon” للنجم خواكين فينيكس، من حجز المركز الثاني بشباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 5 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 79 مليون دولار، حصد منها 33 مليونا في دور العرض الأمريكية و46 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 200 مليون دولار تقريبًا.

يلقي الفيلم نظرة على القصة الحقيقية والشخصية لأصول القائد نابليون بونابرت وتسلقه السريع إلي الإمبراطورية، ويوضح علاقته المتقلبة بزوجته وحب حياته جوزفين.

يشار إلى أن هذا الفيلم يعتبر التعاون الثاني بين المخرج البريطاني ريدلي سكوت وفينيكس بعد الفيلم الشهير "Gladiator" الذي صدر في العام 2000.