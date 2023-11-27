محافظ الغربية يفتتح المتحف التعليمي بغرب طنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المتحف التعليمي المقام بمدرسة علي محمد أحمد الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، والذي يتضمن متحف البيئات، ويشمل نموذج للسد العالي، والنوبة، والريف المصري، الصعيدي والدلتا، حتى الاسكندرية.

كما يضم المتحف التعليمي ويشمل مجموعة من الطيور المحنطة والزواحف وانواع الصخور، ثم المتحف الفرعوني ويتضمن صورة مصغرة من المتحف المصري بمجموعة من التماثيل واللوحات الجدارية، ثم حجرة إنجازات على أرض الواقع، وتشمل عدد من الماكيتات للمشروعات القومية، وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما يضم أيضاً حجرة التربية المسرحية وتشمل بانوراما لحرب اكتوبر.

وجدير بالذكر، أنه تم تنفيذ إنشاء المتحف التعليمي بالمجهود الذاتي لمعلمي التربية الفنية، وبإشراف من مرفت مجاهد، مدير عام ادارة غرب طنطا التعليمية، وتوجيه من مديرية التربية والتعليم، ويستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

من ناحيته، أكد وكيل الوزارة، أنه سيتم تنظيم زيارات للمدارس الإعدادية والثانوية لزيارة هذا المتحف التعليمي، بالإضافة إلى المركز الاستكشافي التابع لمديريه التربية والتعليم بالغربية.

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