كواليس مقتل أم لـ6 أطفال على يد زميلها فى أكتوبر

«أتجوزك ولا أقتلك؟».. سؤال طرحه عامل نظافة يدعي «رمضان» قبل ارتكابه لجريمة قتل بشعة مزق فيها جسد زميلته بالعمل «سمية» التي طالما حاول التقرب منها وطلب يدها للزواج، لكنها رفضته، كونها أم لستة أطفال، لينهال عليها بطعنات متفرقة ويمزق جسدها النحيل الذي أنهك من كثرة العمل وتربية الأطفال ومشقت الحياة القاسية التي تعرضت لها طيلة حياتها، وذلك داخل سنتر شهير بمدينة 6 أكتوبر.

يوم الواقعة

كعادتها توجهت المجني عليها «سمية» قاصده لقمة عيشها، وباشرت عملها في تنظيف دورات المياه داخل السنتر الذي تعمل به، لكن القدر كان يخبئ لها تفاصيل يوم مختلف، حيث ترصد لها زميلها وكتب نهايتها بطريقة بشعة تحت أنظار زميلتها.

سيناريو نيرة أشرف يتكرر

وتشابه سيناريو الواقعة مع مقتل «نيرة أشرف» طالبة كلية الآداب بجامعة المنصورة، الأمر تكرر بصورة مماثلة بسبب الانتقام ورفض الارتباط، حيث دونت سجلات محاضر قسم شرطة ثان أكتوبر، تفاصيل الواقعة، والتي أفادت أن سنتر شهير بدائرة القسم، شهد جريمة قتل مروعة، حيث انهال «عامل» بمحل منظفات على زميلته «عاملة النظافة» في نفس السنتر، بالسكين، وسدد لها ٣ طعنات، انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وفقا للتحريات وأقوال شاهدة الواقعة، وفر هاربًا من مسرح الجريمة.

وفي أقل من ٢٤ ساعة، تكللت جهود البحث والتحري بمديرية أمن الجيزة بالنجاح بعدما حددت مكان المتهم بمنطقة الوراق وأمكن ضبطه واقتياده إلى القسم.

المتهم: كانت ترفض الزواج بي دائمًا.. وتصدني كلما حاولت التقرب منها

وأمام جهات التحقيق سرد المتهم تفاصيل الواقعة مقرًا بارتكابها، وكان يطارد محبوبته طيلة أيام كثيرة، وكان يصارحها بحبه الشديد ونيته الارتباط بها، ورغبته في الزواج منها ومساعدتها في تربية أطفالها الستة، ومساعدتها في تحسين الحياة التي عاشتها خاصة أنها كانت تتحمل تربية ٦ أطفال، بعد انفصالها عن زوجها، هذا الأمر جعلها لا تفكر في الزواج مرة أخري وتكرار فشل تجربتها الأولي، لذلك رفضت الزواج من زميلها لكنه استشاط غضبًا، لينفجر في وجهها قائلا: "يا أتجوزك يا أقتلك".

التحقيقات: شاهدة عيان أقرت برؤيتها المتهم يحمل سكينًا وطعن المجني عليها ٣ مرات من الخلف

وكشفت تحقيقات النيابة أن شاهدة عيان علي الواقعة تدعي «فاطمة. ع»، ٣٤ سنة- ربة منزل شاهدت الواقعة، وأقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبت المجني عليها «سمية.. -٣٥ سنة- عاملة نظافة بذات السنتر»، فوجئت بالمتهم «رمضان. ف» عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاح أبيض (سكين) وقام بطعن المجني عليها ٣ طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزوج منها عدة مرات، وقوبل بالرفض منها.

واستمع فريق البحث إلى أقوال شقيق الضحية وشاهدة الواقعة وأفراد الأمن وزملاء الضحية وزملاء المتهم حول الواقعة، وملابساتها وظروفها، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وكلفت فريق المباحث بالفحص والتحري وسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وفي الأخير نجح رجال الشرطة في القبض علي المتهم وإخطار النيابة العامة للتحقيق معه، والتي أمرت بحبسه ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.