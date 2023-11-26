ختام قافلة مبادرة "أنت الحياة" بقرى نصر النوبة

أختتمت بقرى خريط بمركز نصر النوبة قافلة مبادرة " أنت الحياة " والتي نفذتها مؤسسة حياة كريمة في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجارى بالتعاون مع محافظة أسوان ، وبمشاركة جامعة أسوان ومديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة والتموين والطب البيطرى ومحو الأمية والعمل ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوصيل الخدمات الجماهيرية المتنوعة بجودة عالية للمواطن المصرى في جميع القرى والمناطق النائية .

وقد حضر فاعليات القافلة نائباً عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مركز نصر النوبة ، وأيضاً اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة ، وبإشراف من منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة الدكتور محمد صلاح ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان .

وقد أكد الدكتور محمد صلاح على أن قافلة مبادرة " أنت الحياة " شملت العديد من الخدمات والأنشطة والفاعليات من أبرزها قوافل طبية بجميع التخصصات بمشاركة مديرية الصحة ، والمستشفيات الجامعية ، وكذا قوافل تنظيم الأسرة ، وكشف نساء وتوليد للسيدات ، وأيضاً قوافل بيطرية كشف وتطعيم وتحصين ورش وسونار ، بالإضافة إلى مسارح قصر الثقافة بالعروض المختلفة ومعرض الكتاب ، و مبادرة الغارمين لرفع المعاناه عن الغارمين والغارمات من خلال مؤسسة مصر الخير ، علاوة على دورى ومعسكر وعروض رياضية لمراكز الشباب ، لافتاً إلى أن القافلة تضمن أيضاً أستقبال حالات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة ، بجانب مبادرة تعليم الكبار محو الأمية لتقديم شهادات محو الأمية من خلال الاختبارات والاستكتاب ، وتنظيم ندوات ضد الإدمان ، فضلاً عن قافلة لبيع السلع التموينية المخفضة مثل السكر والأرز والزيت ، علاوة على فتح باب التوظيف للشباب بالتعاون مع عمال مصر .

وكشف منسق مؤسسة حياة كريمة عن أن القافلة ركز على العديد من الأنشطة التوعوية من خلال تنظيم ندوات عن النظافة و الصحة والسلامة ، وأيضاً صحة الغذاء والوقاية من الأمراض المعديه ، وطرق الوقايه ، ووسائل تنظيم الأسره ، وصحه الأم والطفل من خلال فريق الرائدات الريفيات بالتضامن الإجتماعى .

مشيراً إلى أن مديرية الشباب والرياضة شاركت بتنفيذ عدة فعاليات منها تواجد فرق الكشافة والجوالة وأندية التطوع لمركزي شباب عنيبة وأبوسمبل منذ الصباح لمساعدة مسئولي حياة كريمة في تنظيم وخدمة المواطنين الوافدين ، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الألعاب الترويحية بين الأطفال والشباب الحاضرين ، فضلاً عن تنظيم دورة رياضية بملاعب مركز شباب أرمنا في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة ، علاوة على تقديم عرض فني لفرقة م.ش العرب بالمالكي للفنون الشعبية .

وصرح محمد صلاح بأن قافلة مبادرة " أنت الحياة " حققت أهدافها من خلال التفاعل الكبير من أهالى نصر النوبة حيث الشباب والفتيات رغباتهم للإنضمام للتطوع في مؤسسة حياة كريمة بعد ما لمسوه من دور المتطوعين في تحقيق التنميه والمساهمة الفعالة في بناء الوطن وعليه تم توقيع عدد ١٨ عقد تطوع فى وجود اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة ، والدكتور مصطفى كافى مسئول ملف المتطوعين .

مؤكداً على أنه تم عقد جلسة إستماع لأهالي القرية ،والذين عبروا فيها عن سعادتهم الغامرة بما لمسوه من خدمات بالمبادرة والمشروعات التى أقيمت بالقرية ، بالإضافة إلى طرحهم بعض التحديات والمشكلات بالقرية ورغبتهم الملحة فى المشاركة الجادة لحلها .

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