خبير اقتصادي: برامج الحماية الاجتماعية للدولة ساهمت في وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقا

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إنَّ برنامج «تكافل وكرامة» أحد المشروعات الأساسية التي امتهنتها الدولة واستطاعت من خلالها أن تكفل كل مواطن بحاجة إلى الدعم بدخل ثابت، بجانب برامج تقدم الدعم وفق شروط معينة، مؤكداً زيادة أعداد المستفيدين من هذه البرامج على مدار الأعوام الـ 8 الماضية.

وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الاحد، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أن مشروعات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للطبقات الأقل دخولاً لم تنس المرأة المعيلة وفئات صحية من غير القادرين استفادت من العلاج المجاني بالمبادرات الرئاسية التي أُطلقت في مجال الصحة العامة.

وتابع الخبير الاقتصادي: «مشروعات الحماية الاجتماعية دخلت على قطاع المشروعات الصغيرة، مثل مبادرة إبدأ، والتي تستهدف توفير وسيلة إنتاج وفرصة عمل لمواطن لا يعمل، فالدولة من خلال حزمة مبادرات عديدة نجحت في توفير تركيز العمل وتوجيهه إلى الفئات المستهدفة حتى يتم القضاء على المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالفقر».

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