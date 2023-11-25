التعادل يحسم مواجهة أهلي جدة والشباب في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي مباراة أهلي جدة والشباب، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وفشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك الساكنة، ليحصل كل فريق على نقطة من مواجهة اليوم.

وقاد الدولي الجزائري رياض محرز هجوم الراقي، رفقة الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، وفراس البريكان، في ظل غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

كما تواجد الإيفواري فرانك كيسي في التشكيل الأساسي للأهلي، بجانب جابري فيجا، كما حرس عرين الفريق، الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وبتلك النتيجة، ظل أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 27 نقطة، كما بقى الشباب في المركز الحادي عشر بعد وصوله إلى النقطة 16.