وصول 5 مصابين فلسطينيين إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج

وصل 5 مصابين فلسطينيين إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

ووصلت 4 طائرات مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية، إلى مطار العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

مضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.