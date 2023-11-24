وتريات الإسكندرية تعزف الموسيقى المصرية بسيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا موسيقيا تحت عنوان "الموسيقي المصرية" لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومشاركة عازفة الفلوت صفاء عبد الرحمن، ويلعب دور الراوي محمد حسني، وذلك في الثامنة مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال فى القالب الكلاسيكى لمؤلفين مصريين منها: رؤية جديدة لدور العفو يا سيد الملاح لـ نادر عباسي، ومتتالية الفرسان لـ خالد شكرى، وشخصيات من الحارة لـ محمد سعد باشا، ومتتابعة صغيرة للوتريات لـ جمال عبد الرحيم، والبداية -النهاية - ربما لـ شريف محيي الدين، ورباعيات صلاح جاهين لـ راجح داود.

وتأسست أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على يد الدكتورة نيفين المحمودي، قدم عدد كبير من الحفلات الناجحة، كما شارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية، وذلك ضمن التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.