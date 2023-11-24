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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي يعلن تقديره موقف إسبانيا وبلجيكا ويتمنى زيادة الهدنة في غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى  بلجيكا وإسبانيا، على مواقفهم بشأن ما يحدث في قطاع غزة، معلقًا: "أسجل تقديرى واحترامى لمواقفكم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الحديث الثلاثي شمل التطورات التي تحدث في قطاع غزة، والنتائج التي يتم التوصل اليها، لافتا إلى النجاح في الوصول إلى هدنة لمدة 4 أو 5 أيام، ولكن نتمنى أن تزيد.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الهدنة تهدف لإدخال المزيد من المساعدات الى غزة، حيث يوجد أكثر من 2.3 ملايين إنسان هناك، وأن هؤلاء المواطنين يريدون العديد من المساعدات بسبب ما يعانون منه من يوم 7 أكتوبر. 

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