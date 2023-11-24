إصابة شخص في حريق شقة سكنية بمنطقة منيل شيحة في أبو النمرس

أُصيب أحد الأشخاص في حريق التهم محتويات شقته بمنطقة منيل شيحة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة منيل شيحة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة مالك الشقة بحروق جري نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.