التفاصيل الكاملة عن نظام الدراسة والالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM”

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملف تعريفي عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM).

وأوضحت الوزارة تفاصيل الدراسة والالتحاق والمميزات بمدارس المتفوقين، لافتة إلى أن العدد وصل 21 مدرسة فى العام الدراسى 2023 / 2024

وأعلنت أنه جاري افتتاح مدرسة العباقرة فى العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة.

و"المتفوقين"، مدارس داخلية عدد طلبة كل فصل لا يزيد عن 25 طالب. يقيم الطالب بها طوال الأسبوع وبها إعاشة فندقية وذلك لطبيعة المدرسة التى تقتضى تواجد الطلاب داخل بيئة التعلم طوال الأسبوع.

ومن أهم أهداف المدارس إعداد مواطن للقرن 21 قادر على:

حل المشكلات- الابتكار- الاختراع- الاعتماد على النفس- التفكير المنطقي- قادر على استخدام التكنولوجيا

والتي يتم التأكيد عليها من خلال خوض الطلاب لتحديات مختلفة تتمثل في مسابقات محلية ودولية يستثمر الطلاب مهاراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها

ويتم إعداد طلاب المدارس من خلال منهج متكامل يرتبط بالتحديات الكبرى لمصر (Egypt Grand Challenges ) والتي تتمثل في

- تحسين استخدام الطاقات البديلة

- إعادة تدوير القمامة والنفايات للأغراض الاقتصادية والبيئية

- التعامل مع الازدحام الحضري وعواقبه

- العمل على القضاء على قضايا الصحة العامة / الأمراض

- زيادة القاعدة الصناعية والزراعية لمصر

- معالجة وتقليل تلوث الهواء والماء والتربة

- تحسين استخدامات المناطق النائية

- إدارة وزيادة مصادر المياه النظيفة

- التعامل مع النمو السكاني وعواقبه

-تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية للجميع

- التقليل والتكيف مع تأثير التغير المناخي

ويتم تحديد الموضوعات الرئيسية Themes لكل فصل دراسي خلال سنوات الدراسة الثلاث وهى كالآتي:

• تكون كل المواد الدراسية المختلفة فى اطار الموضوع الرئيسى وتعمل سويا بشكل متكامل وتحتوى كل مادة دراسية على وحدات دراسية لكل وحدة نواتج تعلم تحتوى المفاهيم والمهارات والمحتوى المطلوب تحصيله ويتم ذلك عبر الدروس المتتالية باستخدام طرق تدريس متطورة (Inquiry Based, Project Based) مع التقويم المستمر

• كل المواد العلمية لها معمل لإجراء كل التجارب العلمية المرتبطة بنواتج التعلم مثل معامل (الكيمياء والفيزياء والأحياء والميكانيكا وعلوم الارض والفضاء والالكترونيات والروبوتك والهيدروليك والإلكترونيك والفاب لاب )

• تصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى.

• يقوم المنهج على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach وليس هناك كتاب مدرسي (Non textbook approach) فقط نواتج تعلم.

• إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات كلما أمكن.

• طرق تقويم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة.

• ينفذ الطلاب مشروع فى كل فصل دراسى (Capstone) يتناول عدد من التحديات للتغلب عليها من خلال الحلول المقدمة فى المشروعات

• يعتبر المشروع capstone التطبيق العملى لما درسه الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة

• يتعلم من خلاله الطلاب :

• حل المشكلات

• الربط بين المواد المختلفة

• ربط ما يتعلمه الطلاب بالحياة الواقعية

• يتعلم الطلاب من خلال الكابستون أسلوبًا منهجيًا لحل المشكلات بشكل واقعي من خلال

مشروعات تكاملية متعددة التخصصات جاذبة للطلاب.

ويستخدم الطلاب فى الكابستون أسلوب التصميم الهندسى (Engineering design process ) كأسلوب منهجى لحل المشكلات، ويتم تقييم الطلاب بشكل مستمر خلال Journal طوال الفصل الدراسى وكذلك يتم تقييم ملف إنجاز الكابستون (Portfolio) وكذلك يتم عمل معرض نهائى يكون المقيمين فيه لجنة خارجية مكونة من خبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لتقييم لوحة العرض(Poster) والنموذج الأولى (Prototype ) ويكون ما يتم داخل المدرسة فى الحصص الدراسية والمشروع عن طريق العمل الجماعي (Team work).

وقد استطاع طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تحقيق إنجازات كثيرة وهى الحصول على مراكز متقدمة فى كل المسابقات العلمية على المستوى العالمي على سبيل المثال ( - ISEF تحدى إنترنت الأشياء (IOT) احتلت فية مدارس ستيم المركز الأول فى كل مراحل المسابقة حتى التصفيات الأخيرة فى دبى 2021 - الاولمبياد العالمية فى الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية- اوليمبياد حوض البحر الأبيض المتوسط فى الرياضيات -الاوليمبياد العربية فى الكيمياء ومسابقة ايسف العالمية وايسويب ومسابقة سنغافورة للرياضيات وتحدى الجدول الدورى ومسابقة Mine sweeper للكشف عن الألغام بماليزيا ومسابقة Ican بكندا ومعرض جنيف الدولى للإختراعات INTARG ببولندا ومسابقة micro mouse العالمية تحت اشراف IEEEومسابقة IAAC ومسابقة Trust for sustainable living للكتابة العلمية ومسابقة Samsung Innovation Campus )

بجانب مشاركتهم لكل المسابقات العلمية المحلية مثل ( مسابقة كلية الدفاع الوطنى ومسابقة كلية طب القوات المسلحة ,واسبوع المياة بالقاهرة ومسابقات جامعة النيل و مبادره حلول مبتكره تحت رعايه وزاره الشباب والرياضة ومؤسسة GIZ ) وفى كلها حصدت المدارس مراكز متقدمة.

ويلتحق الطلاب من هذه المدارس بالكليات العملية شعبة الرياضيات لها الكليات (الهندسة والتخطيط العمرانى والحاسبات والمعلومات وكلية العلوم) شعبة العلوم (الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى والطب البيطرى وكلية العلوم)

وحصل طلاب مدارس المتفوقين على منح دراسية جامعية فى كبرى جامعات العالم.

ليحقق طلاب ستيم هذا التعليم الراقى والإنجازات فإن ذلك يتم من خلال شراكات مع المراكز البحثية والجامعات لمساعدتهم فى مشاريعهم البحثية ولإكسابهم المهارات المطلوبة فى كل النواحى العلمية والتكنولوجية وهم ضيوف على كل الجامعات المصرية وحضور للدورات التدريبية التى تنظمها الجامعات والمراكز البحثية وكذلك كل المبادرات التى تتم من وزارة الاتصالات مثل مبادرة مبرمجي المستقبل - Next Coders.