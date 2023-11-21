الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 44 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 44 فلسطينيًا، من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 12 شخصًا من "جنين"، 3 من مخيم "بلاطة" فى "نابلس" شمال الضفة، وخمسة من مدينة "القدس" المُحتلة.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 9 من قرى مُحافظة رام الله، وثلاثة من مدينة "أريحا" الشرقية، أحدهم عامل من قطاع غزة من الذين وجدوا في الضفة الغربية ملاذا آمنا بعد طردهم من العمل في إسرائيل بعد طوفان الأقصى وعدم قدرتهم على العودة إلى القطاع الذي أتوا منه.

ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أشخاص من محافظة "بيت لحم" القريبة من القدس، فيما جرى اعتقال سبعة من أماكن متفرقة بمحافظة "الخليل" أكبر محافظات الضفة مساحة وسكانًا.