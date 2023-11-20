تل أبيب تستدعي سفيرها من جنوب إفريقيا

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الإثنين، إنها استدعت سفيرها لدى جنوب إفريقيا من البلاد للتشاور على خلفية التصريحات الأخيرة لسلطات جنوب إفريقيا بشأن الحرب على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "على خلفية التصريحات الأخيرة لجنوب إفريقيا، تم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى تل أبيب للتشاور".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا قرارها بسحب دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور على خلفية العملية العسكرية المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وصرح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية "من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ45، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وقالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، إن كثافة القصف الحالي وقسوته على غزة ليس لها مثيل، مؤكدة توثيقها على نطاق واسع استهتار القوات الإسرائيلية الصارخ بالقانون الدولي الإنساني.