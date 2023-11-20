الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 340 جنديا خلال يوم

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، مقتل 340 جنديًا أوكرانيًا، خلال غارات جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع للقوات الأوكرانية في الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن الجيش أصاب قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في أكثر من 1200 منطقة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي 3 صواريخ من نظام هيمارس وأسقطت 5 طائرات أوكرانية بدون طيار.

وأضافت في تقريرها عن مجريات الحرب، أن القوات الروسية صدت كذلك هجمات على محاور كوبيانسك وليمان شمال شرقي أوكرانيا، ودونيتسك وجنوبها شرقي البلاد، وزابوريجيا وخيرسون جنوبًا.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام 2022، يتبنى كلا الطرفين تكبيد الآخر خسائر في العدد والعتاد، فيما يصعب التأكد من صحة المعلومات في ظل استمرار الحرب، التي لم تنجح جهود الوساطة الدولية في إيقافها حتى الآن.