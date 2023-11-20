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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعبة سلة الأهلي: التتويج بالسوبر دفعة قوية لمزيد من البطولات

رضوى محمد
رضوى محمد
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أعربت رضوى محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب ‏فريق الجزيرة بنتيجة 72 - 43، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين داخل صالة حسن مصطفى، وأكدت أن الفريق ‏استحق التتويج باللقب‎.

وقالت رضوى عقب المباراة إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى مميزًا للغاية خلال اللقاء ونجحن في فرض سيطرتهن بشكل كبير على ‏الفريق المنافس، وإن التتويج بلقب كأس السوبر لم يأت من فراغ بل نتاج جهد كبير طوال الفترة الماضية. ‎

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن التتويج بكأس السوبر المصري سيكون دافعًا قويًّا للاعبات الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات ‏خلال الموسم الحالي‎.


 

الأهلى السلة رضوى محمد السوبر المصري الجزيرة
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