12 شهيدا وعشرات الجرحى فى قصف إسرائيلي لمدرسة بالبريج

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن هناك 12 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة البريج بغزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن هناك شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وحاصرت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ إذ توغلت في اتجاه المستشفى وحاصرته، وسط إطلاق نار وقذائف، بحسب ما نشره التلفزيون الفلسطيني.

كما قصف الاحتلال أيضًا مدرسة الكويت، بجانب المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بينما يعاني النازحون في المستشفى من قطع الاتصالات، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفى بسبب الحصار.