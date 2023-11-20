القومية العربية للموسيقى تحيى حفلا جديدا في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا جديدا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 23 نوفمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وتقدم الفرقة مختارات من الأعمال الرومانسية، وهي: "والله وعرفنا الحب، وكنا نتلاقى، وكان يا مكان، وياللى سامعنى، وحياتك يا حبيبى، وبكتب اسمك، وفاكرة، وإن كنت ناسى، ومضناك، وهان الود، ويامة القمر على الباب، وأمل حياتى، وكنت فين، وأوعى تكون بتحب، وفين طريقك".. أداء كل من: منار سمير، وسامح منير، وأيات فاروق، وأشرف وليد، وإيناس عز الدين، وأحمد عفت.

تأسست الفرقة القومية العربية للموسيقى عام 1989م، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الإندثار.