الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 47 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 47 فلسطينيا من مناطق الضفة الغربية المحتلة، بينهم 13 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل أن تلغى تصاريحهم وينكل بهم ويضطرون للذهاب إلى الضفة بعد تقطع السبل بعودتهم إلى القطاع بعد طوفان الأقصى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى.

وقالت مصادر أمنية جنوب الضفة الغربية، إنه جرى اعتقال 21 شخصا من مدينة (الخليل) غالبيتهم من عائلة "القواسمى" المعروفة بالمحافظة، فيما جرى اعتقال 6 من محافظة (بيت لحم).

ومن منطقة "رام الله التحتا" فى قلب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال طالبة جامعية، وشابا آخر من قرية دير إبزيع غرب المحافظة الواقعة وسط الضفة الغربية.

ومن الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من "نابلس"، و14 آخرين من "طولكرم" بينهم ال(13) فلسطينيا السابق ذكرهم.