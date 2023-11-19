رياضة النواب تناقش عددًا من طلبات الإحاطة بشأن تطوير مراكز الشباب بالدقهلية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية .

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم قيام وزارة الشباب بتلبية احتياجات بعض مراكز الشباب بإدارة شباب ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، منوها أنه قد تقدم بنفس موضوعات طلبات الإحاطة للجنة خلال دور الانعقاد السابق.

كما أعرب عن استياءه الشديد بسبب تقاعس وزارة الشباب والرياضة من عدم قيامها بتلبية احتياجات بعض مراكز الشباب بإدارة شباب ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، مطالبًا بضرورة تلبية هذه الاحتياجات والمتمثلة في الاتي: ( تنفيذ صيانة شاملة لمبنى مركز شباب مدينة ميت سلسيل من سباكة وكهرباء وطلاء الحوائط – إنشاء ملعب وإستاد وحمام سباحة بمركز شباب مدينة ميت سلسيل".

وأشار إلي أن الطلبات تضمن ايضا إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الكفر الجديد – إنشاء سور حول الملعب الترابي لمركز شباب الكفر الجديد وتنجيل الملعب – إحلال وتجديد ملعب مركز شباب الجوابر والصادر له قرار إزالة - استكمال بناء الدور الثاني العلوي لمركز شباب الاتحاد وتشطيبه – تنجيل ملعب مركز شباب الاتحاد على مساحة 4700م – إنشاء المبني الإداري والملعب على مساحة واحد فدان لمركز شباب القرمة الصادر له قرار تخصيص من الوحدة المحلية لصالح وزارة الشباب ).



ومن جانبها أفادت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، انه بخصوص مركز شباب ميت سلسيل المبنى عبارة عن ثلاثة أدوار مقام على مساحة 400م2، كما أفادت الادارة التابع لها المركز انه يتم إجراء الصيانة بصفة دورية من خلال مجلس إدارة المركز، حيث أن المركز لدية رصيد كاف لعمل الصيانة من خلال تأجيره الدور الأرضي لفرع بنك مصر بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 530 الف جنية وبزيادة سنوية 10%.



وبالنسبة لإنشاء ملعب وإستاد وحمام سباحة بمركز شباب مدينة ميت سلسيل ملعب المركز على مساحة 3 فدان ويوجد قرار تبوير من الزراعة على مساحة فدان واحد فقط، وتم مخاطبة الجهات المعنية عن ذلك للحصول على الموافقات اللازمة للحصول على قرار التبوير على كامل مساحة الأرض وفور الانتهاء من هذه الإجراءات واستيفاء التراخيص اللازمة لاتخاذ اللازم نحو إقامة تلك المشروعات، وتم الانتهاء من إحلال وتجديد الملعب الخماسي لمركز شباب الكفر الجديد وتم التسليم نهائيًا في 12/2022.





ثم ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثالث المقدم من نفس النائب بشأن عدم تنفيذ احتياجات بعض مراكز الشباب بإدارة شباب منية النصر بمحافظة الدقهلية، مطالبًا سيادته بتلبية احتياجات مراكز الشباب بإدارة شباب منية النصر والمتمثلة في الاتي:( عدم إنشاء الدور الثالث علوي بمركز شباب الطاهري – عد صيانة المبني الإداري لمركز شباب الشرباصي – عد إنشاء الصالة بمركز شباب النزل واستكمال السلم – عدم إحلال وتجديد مبني مركز شباب منشأه عاصم المكون من دورين وعدم إحلال وتجديد الملعب السباعي – عدم إحلال وتجديد مبني مركز شباب كفر علام المكون من دورين – عدم إنشاء الملعب الخماسي لمركز شباب ميت عاصم – عدم إحلال وتجديد مراكز شباب الجنينة – عدم إحلال وتجديد مركز شباب ميت حديد – عدم إنشاء مركز شباب البكري – عدم صيانة المبني الإداري لمركز شباب منشأه السلم وعدم إنشاء الملعب – عدم صيانة المبني الإداري لمركز شباب الخضيري والملعب – عدم إنشاء مركز شباب منشأه الجمال – عدم صيانة مركز شباب الرياض ).



أفادت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ، انه بخصوص تلبية احتياجات مراكز شباب إدارة منية النصر فهي على النحو التالي:( مركز شباب الطاهري المديرية ليس لديها مانع وتم مخاطبة المركز المذكور بإحضار رخصة استكمال الدور الثالث.

أما فيما يخص مركز شباب الشرباصي تمت المعاينة على الطبيعة من قبل المديرية تلاحظ أن المبني بحالة جيدة ولا يحتاج إلى الصيانة العاجلة – مركز شباب النزل تم صرف مبلغ 20000 الف جنية لاستكمال السلم من احتياطي الأعمال بالخطة الإضافية 2021/2022، وفيما يخص انشاء الصالة فإن المركز شباب النزل مدرج ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لعام 2023/2024 وجاري أعمال الطرح والترسية – مركز شباب منشأه عاصم بالنسبة للمبني تم عمل معاينة وتلاحظ ان السلم يحتاج إلى تشطيب فقط وجارى عمل مقايسة للأعمال المطلوبة وصيانة حمامات الدور الأرضي.

وفيما يخص الملعب تم تسليم الموقع لإحلال وتجديد الملعب السباعي بتاريخ 5/3/2023 وجاري تنفيذ الاعمال – مركز شباب كفر علام تم عمل المعاينة اللازمة للصيانة وجاري إعداد مقايسات الصيانة وتم إحلال وتجديد الملعب بالإضافة إلى التسليم الابتدائي بتاريخ 7/1/2023 – مركز شباب ميت عاصم تم تسليم الملعب الخماسي بتاريخ 10/1/2023 وجاري العمل بإنشاء مبني لمركز الشباب انه مدرج ضمن خطة المديرية الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 .