وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات العالمية في مجال الرقمنة تقدم خدمات مفيدة للمواطنين، مردفا: نستهدف تدريب 400 ألف شاب في مجال نظم المعلومات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء التقى عددا من الشركات العالمية التي لها مراكز تعهيد في مصر

ولفت الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن رئيس مجلس الوزراء قام بزيارة مجموعة من الشركات العالمية التي أقامت مراكز تعهيد لها في مصر.

وأكد أن الشركات العالمية تنشئ مراكز تعهيد لها في الدول التي تكون مستقرة وبها مهارات وإمكانيات بالقدر الكافي، لافتا إلى أن المراكز لا تشترط الحصول على هندسة فقط، وإنما تفتح الباب لباقي المجالات الدراسية وأي سنة تخرج.

واستطرد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر منذ 2021 تحتل المركز الأول أفريقيًا بعدما كانت في المرتبة 40 في مراكز التعهيد، لأن البنية الرقمية في مصر متميزة وكفء.

وأردف أن الدولة لديها كل المعلومات عن المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، موضحا أن صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار في 2020، وتصل صادرات مصر الرقمية في 2023 إلى 3.2 مليار دولار.

وأوضح أن قطاع الاتصالات حقق صادرات قدرها 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، ومستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار في نهاية 2026.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك 29 شركة عالمية عقدت اتفاقيات مصر لإقامة 35 مركز تعهيد.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة مستمر ولن ينتهي لأن هناك عملية إكساب مهارات جديدة.

واختتم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم 2900 برج لتقوية شبكات الاتصالات لتقوية الشبكة بنهاية العام الجاري.

