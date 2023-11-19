الطلائع يهزم الإسماعيلي بـ٣ أهداف مقابل هدفين وديا

سقط فريق الإسماعيلى أمام فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى رابع مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية باستاد جهاز الرياضة، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى النيل.

سجل أهداف الإسماعيلي كل من باسم مرسي ومروان حمدي، فيما جاءت أهداف طلائع الجيش عن طريق موسي دياوارا وعلى حمدى وكريم حلاوة.

ويستعد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، لاستكمال مبارياته الودية أمام فريق المقاولون العرب فى 22 نوفمبر في ختام مبارياته الودية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء و تعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.