أمريكا وأوكرانيا تبحثان مصادرة الأصول السيادية الروسية

ناقش المدعى العام الأوكراني أندريه كوستين والممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا بيني بريتزكر، مصادرة الأصول الروسية.

وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الأحد/ بأن اللقاء جرى على هامش منتدى هاليفاكس للأمن الدولي في كندا.

وشدد كوستين على ضرورة البدء بمصادرة الأصول في أسرع وقت ممكن، وقال: "لا ينبغي للناس أن ينتظروا العدالة لعقود من الزمن".

وأشار إلى أن الدعم الاستراتيجي من الولايات المتحدة أمر حيوي بالنسبة لأوكرانيا، وأن أوكرانيا عازمة على مواصلة الإصلاحات والحفاظ على الشفافية الكاملة في استخدام المساعدات المقدمة.

وأفاد المدعى العام الأوكراني بأنه تم إحراز تقدم كبير في مكافحة الفساد ونفوذ القلة، مضيفا: "أنا على قناعة راسخة أنه بفضل قيادة الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا الآخرين، سنوقف روسيا ونجعل المعتدي يدفع ثمن جميع الجرائم التي ارتكبها".