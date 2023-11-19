إزالة 165حالة تعد خلال حملات مكبرة في 5 مراكز بالمنيا

في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.



واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 165حالة تعد علي الأراضي الزراعية على مدار الــ 3 أيام الماضية، حيث تم إزالة 67 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بقري ( الحسينية – بني صامت – أبوجرج - شلقام ) بمركز بنى مزار والأحياء الرئيسية بالمدينة.



وفي مركز سمالوط ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للإزالات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم إزالة 59 حالة تعد علي الاراضي الزراعية بقري ( منقطين – اسطال – طحا – قلوصنا – بني خالد )، وتمت الإزالة حتي سطح الارض وتحرير محاضر للمخالفين.



وفي ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز( المنيا – مطاي – ملوي ) حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 39 حالة تعد منها 19 حالة بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وحى جنوب المدينة، و 17 حالة بقطاع منبال التابعة لمركز مطاي، إلي جانب إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص بأحياء مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



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