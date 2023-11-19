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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق حول اتهام أب بتزوير شهادة قيد لابنته بأكتوبر

أوراق.. صورة أرشيفية
أوراق.. صورة أرشيفية
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 تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات مع المتهم بتزوير شهادة اثبات قيد لابنته في مدرسة لغات بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة

كان قد ورد بلاغ إلي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مفاداه قيام أحد الأشخاص 45 سنة بتزوير شهادة اثبات قيد لابنته صاحبة ال7 سنوات بمدرسة لغات بدائرة القسم.
وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التحقيق حول اتهام أب تزوير شهادة قيد أكتوبر شهادة اثبات قيد مدرسة لغات قسم شرطة ثان أكتوبر
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