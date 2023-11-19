أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وطوارئ بالمحافظة

ضربت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، أمطار متوسطة تصل إلى الغزيرة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

أكدت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي في الإسكندرية أن الوضع الان يشهد تكاثر السحب الممطرة على معظم اجزاء المحافظة يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة مع نشاط للرياح تصل سرعته الى 35 عقدة تقريبا والمتوقع ان يستمر ذلك خلال الساعات القادمة.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.