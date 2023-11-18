جيهان علام: منتخبات مصر جاهزة لانطلاق البطولة العربية المدرسية

أكدت الدكتورة جيهان علام رئيسة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة العربية المدرسية، التي تقام في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، أن منتخبات مصر على أتم الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة.

وتشارك منتخبات مصر في منافسات كرة القدم بنين وبنات وكذلك في منافسات السباحة، والتي تقام في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

في الإطار نفسه، أشار الدكتور محمد سعد الإدارى العام إلى أن الأجهزة الفنية للمنتخبات تابعت على مدار الأيام الماضية الاستعدادات الفنية للاعبين قبل انطلاق البطولة غدا الأحد، حيث يواجه منتخب البنين منتخب الكويت في افتتاح البطولة مساء غد الأحد، بينما يبدأ منتخب البنات مشواره بمواجهة منتخب عمان.

وأكد أن التنسيق مستمر مع اللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة إيمان محمد حسن، لتخرج البطولة بأفضل شكل كعادة مصر دائما في تنظيم البطولات العربية والقارية والعالمية.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

المنتخبات المشاركة في البطولة:

فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة أن البطولة تشهد منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.