مصر تحتفظ بمقعدها في الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية

احتفظت مصر ممثلة في شخص رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية الاعلامي اشرف محمود بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي عن قارة افريقيا لدورة جديدة تستمر حتى نوفمبر ٢٠٢٥

وكان اشرف محمود رئيس ومؤسس الاتحادات المصري والعربي والافريقي للثقافة الرياضية قد انضم للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي منذ العام ٢٠١٧.



وكانت مصر اسست اتحادها في العام ٢٠١١ وانضمت لعضوية الاتحاد الدولي ٢٠١٤ واحتضنت الاتحادين العربي والافريقي منذ العام ٢٠١٥ ، واسهم الاتحاد المصري في تأسيس عشر اتحادات عربية ومثلها افريقية الى جانب الجمعيات والروابط واللجان المنضوية في عضوية الاتحادين.