الجيش التايلاندي: عودة 41 مواطننًا إلى البلاد بعد حصارهم شمالي ميانمار

أعلن الجيش التايلاندي عودة 41 مواطننًا إلى البلاد كانوا محاصرين شمالي ميانمار، وسط تصاعد القتال بين القوات التابعة للمجلس العسكري والجماعات العرقية المسلحة ذات الأقلية بالقرب من الحدود الصينية.

وأوضح الجيش - في بيان أوردته "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - إنه تم نقل المواطنين من ولاية "شان" شرقي ميانمار إلى البلاد عبر المعبر الحدودي بين مدينتي "تاشيليك" في الولاية وماي ساي شمالي تايلاند، من خلال التنسيق بين السلطات التايلاندية وجيش ميانمار.

وأشار الجيش إلى أن السلطات التايلاندية تعمل على ترحيل ما لا يقل عن 264 تايلانديًا آخرين محاصرين بالقرب من مدينة "لاوكاي" في الجزء الشمالي من ولاية "شان" شرقي ميانمار.

وكان عشرات الآلاف من الأشخاص قد نزحوا في جميع أنحاء ميانمار، حيث إن الحكومة العسكرية - التي استولت على السلطة خلال انقلاب حدث في عام 2021 - تخوض هجومًا منسقًا يشنه تحالف من ثلاث جماعات عرقية ذات أقلية بالإضافة إلى مقاتلين داعمين للديمقراطية.