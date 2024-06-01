ضبط شخصين بالأقصر لقيامهما بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام شخصين بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل أحدهما بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المنزل المُشار إليه ، وتبين وجود (حفرة بقطر 2 متر وعمق 3 أمتار) ، وعُثر بحوزتهما على (3 أوانى فخارية بدون نقوش مختلفة الأحجام – 13 قطعة حجرية مختلفة الأحجام "يشتبه فى آثريتهم" - الأدوات المستخدمة فـى الحفر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار .