الخارجية السودانية تدين قصف قوات الدعم السريع لجسر "خزان جبل أولياء"

أدانت وزارة الخارجية السودانية قصف قوات الدعم السريع، فجر اليوم السبت، جسر "خزان جبل أولياء" جنوب الخرطوم مما أدى لتدميره.

وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم "إن هذه الجريمة الشنيعة توكد مرة أخرى أن هدف قوات الدعم السريع المتمردة بات الآن تدمير البلاد من مؤسسات استراتيجية ومرافق إنسانية وبنية تحتية، بعد أن يئست من الاستيلاء على السلطة وعجزت عن مواجهة القوات المسلحة عسكريا".

وأضافت: "تتزامن هذه الجريمة الإرهابية مع استمرار المجازر الجماعية التي تقوم بها قوات الدعم السريع ضد المدنيين والبلدات والقرى الآمنة في مناطق مختلفة من البلاد، وأنه قد تم توثيق فظائع جديدة لها في غرب دارفور، حيث تواصل عمليات التطهير العرقي في الولاية والمجازر ضد النازحين والفارين من إرهابها وتقوم بدفن بعضهم أحياء، هذا إلى جانب الاعتداء على قرى منطقة الجمعية جنوب غرب أم درمان، وقتلها لأعداد كبيرة من الأهالي بدم بارد، واستمرار قصفها للمناطق السكنية الآمنة".

وتساءلت الخارجية السودانية "ألا يدع تمادي قوات الدعم السريع في ارتكاب هذه الجرائم للمجتمع الدولي والمنظمات المختصة أي مسوغ لعدم تصنيفها منظمة إرهابية واتخاذ إجراءات حازمة ضد من يقدم لها أي نوع من أنواع المساعدة أو المساندة أو التعاطف والمؤازرة لإعانتها على الإستمرار في جرائمها ضد السودان ومواطنيه ومقدراته؟".