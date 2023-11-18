سقوط عاطل ومسجل بحوزتهما 25 كيلو حشيش في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.