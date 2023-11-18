إخلاء قسري للكوادر الطبية والمصابين والنازحين بمستشفى الشفاء بغزة

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم أقسام مستشفى الشفاء الطبي بغزة، وقام بإجراء عمليات الإخلاء القسري لمعظم الأطباء والجرحى والنازحين، باستثناء 120 مصابًا و5 أطباء ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن.

وكانت الدكتورة "مي الكيلة"، وزيرة الصحة الفلسطينية، قالت أن الاحتلال طالب بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وهو ما يمثل جريمة حرب، متابعة: "نعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج إلى مستشفيات الضفة الغربية".

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": "نناشد الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية إرسال طواقمها الطبية لمستشفى الشفاء".

كما أكد المدير العام لوزارة الصحة بغزة، "محمد زقوت"، أن 5 أطباء لا يزالون في مجمع الشفاء الطبى للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى، مشيرا إلى تواجد 120 جريحا من أصل 650 في المجمع الطبى، وذلك وفقا لما نقلته "وسائل إعلام فلسطينية".

وتابع :"نسمع الجرحى ولا نستطيع مساعدتهم والناس يموتون"، ونوه "زقوت" إلى أن الأطفال الخدج لايزالون بمجمع الشفاء الطبى، لافتا إلى أنهم على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم".

وأضاف أنهم في طريقهم إلى الجنوب، واصفا المشاهد الذين يرونها خلال سيرهم إلى الجنوب بـ«المُزرية»، قائلا:«حتى هذه اللحظة قطعنا مسافة 2 كلم سيرًا على الأقدام وسط منطقة مدمرة بالكامل".