التحالف الوطني ينظم مؤتمرا لتأييد «السيسي» في الفيوم

انطلق، مساء اليوم الجمعة، مؤتمر التحالف الوطني، لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، والذي أقيم بإحدى القاعات المفتوحة بمدينة الفيوم.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة، ثم آيات من القرآن الكريم، وذلك بحضور كل عدد كبير من أهالي المحافظة، ونواب المحافظة.

وأكد الحضور على مشاركتهم في التصويت لاختيار المرشح عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الاستقرار، مؤكدين دعمه لقرار يتخذه لصالح الوطن وأنهم يعلنون تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم.

وأكد دكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، أن هذا الحشد يعكس مدى التأييد الشعبي القوي الذي يحظى به الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره قائد الدولة، خاصة وأنه قدم كثير من الدعم للمرأة المصرية في شتى المجالات، ودعمها بشكل مستمر خلال السنوات الماضية.

وقال محمد الجارحي، عضو الهيئة العليا للتحالف الوطني، إننا نعتز بالقيادة الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤكدين على حماية ارض الوطن، ونؤكد على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية أراضيه.

ومن جانبه رفض القمص لوقا، نائب عن الأنبا إبرام، محاولات الكيان الصهيوني تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، قائلا: «نحن على استعداد لتقديم آلاف الشهداء للحفاظ على تراب مصر.

وقال عبدالقادر الجارحي، أمين حزب مستقبل وطن في الفيوم، إن هذا المؤتمر يعكس التأييد الشعبي والدعم الذي يحظى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعتباره قائد نهضة مصر الحديثة.