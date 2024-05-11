الإمارات: تصويت الأمم المتحدة على دعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة خطوة تاريخية لتحقيق السلام

رحبت الإمارات، اليوم السبت بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار، الذي قدمته المجموعة العربية، لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، مؤكدة أنها خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات، التي قدمت مشروع القرار بصفتها رئيس المجموعة العربية لشهر مايو، ملتزمة في تعزيز السلام، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى مطالبة الإمارات الدائمة بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين.