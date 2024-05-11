5.3 مليار جنيه قيمة الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد.. أبريل الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي ٧٨٦٠ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيلية) خلال شهر إبريل ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل ( القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد ٨٩٦ مليون و ٧٨٢ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٤ مليار و ٤٩٦ مليون و٧٢٧ ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر إبريل الماضي بتصدير مشمول ٤٧٣٨ بيان جمركي صادر بعدد ٧٣٢٠ حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ١٤ مليار و ١٣٧ مليون و٢٨٥ ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي ٩٤٧ ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أبريل ٢٠٢٤ حوالي ٥ مليار و ٣٩٣ مليون و ٥٠٩ ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.