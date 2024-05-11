بعد سقوط 15 قتيلًا ومصابًا.. ضبط السائق المتسبب في حادث دائري المعادي "صور"

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سائق السيارة النقل المتسبب فى حادث تحطم 17 سيارة ووفاة 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين صباح اليوم السبت، أعلى الطريق الدائرى بالمعادي.

الحادث

ودلت التحريات أن المتهم يدعى محمد ك، سائق من محافظة الغربية ودفعت مديرية أمن القاهرة بعدة مأموريات لملاحقة المتهم للقبض عليه، وجرى ضبطه وتبين أنه يحمل رخصة قيادة منتهية، وبرَّر هروبه بسبب خشيته من المساءلة القانونية .



وانتقل فريق من النيابة الي مكان الحادث، للمعاينة، بصحبة رجال المعمل الجنائى لفحص اسباب وملابسات الحادث وحصر التلفيات، وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث لفحصها .

واستمعت النيابة الي أقوال شهود العيان في الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

كما انتقل فريق آخر الي المستشفي لسماع اقوال المصابين ممن يمكن استجوابهم، وصرحت بدفن الضحايا وتسليمهم لذويهم .

وتبين من التحقيقات الاوليه أن الحادث أسفر عن تهشم عدد كبير من السيارت فى الحادث، وتوفي 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارتي نقل وملاكي بالطريق الدائري، اليوم السبت، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية باتجاه المنيب.

وجاءت أسماء الضحايا في الحادث كالآتي: مهند أحمد مبارك 24 سنة (طبيب)، وذكي عيد 30 سنة (سائق)، وياسمين عبد السلام أحمد 50 سنة (ربة منزل)، ياسر عبد السلام أحمد 31 سنة (موظف).

واستعانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأدوات تقطيع لإخراج الجثث من داخل السيارات المتصادمة أعلى الطريق الدائري المتجه للمنيب.



واستخدمت قوات الحماية المدنية، “مناشير وصواريخ” ومعدات رفع لسحب السيارة الملاكي من أسفل السيارة النقل، وأكد مصدر أمني، أن 17 سيارة تحطمت وتهشمت في حادث بالطريق الدائري في المعادي.

وأضاف المصدر، أن سيارة نقل بدون حمولة انقلبت في البداية وأثناء قيام الشرطة برفعها واصطفاف السيارات بالطريق انتظارا لفتحه قامت سيارة نقل بمقطورة مسرعة بالاصطدام بهم بعدما فقد سائقها السيطرة عليها.

وتابع المصدر، أن سائق السيارة النقل المتسبب في الكارثة فر هاربا بعد الحادث.

